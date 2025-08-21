Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരെ വിഡി സതീശൻ; മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും എംഎൽഎയുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
പരാതി ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. വ്യക്തിപരമായി ആരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ പരാതി വന്നിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. യുവനടിയുടെ പരാതി സതീശൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. താൻ തന്നെ നടപടിക്ക് മുൻകൈയെടുക്കും.
മകളെ പോലെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അച്ഛൻ എന്തു ചെയ്യുമോ, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാതി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച് നടപടി എടുക്കും. മുൻപ് പാർട്ടിയുടെ മുൻപിൽ പരാതി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴാണ് പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
''പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ഏത് നേതാവിന് എതിരായിട്ടും ഇതുപോലെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വന്നാൽ പാർട്ടി അത് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുകയും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല ആരായാലും.'' സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.