Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരെ വിഡി സതീശൻ; മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും

Youth Congress President Rahul Mamkootathil: പരാതി ​ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. താൻ തന്നെ നടപടിക്ക് മുൻകൈയെടുക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 21, 2025, 12:15 PM IST
  • മുൻപ് പാർട്ടിയുടെ മുൻപിൽ പരാതി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴാണ് പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു
  • പരാതി ​ഗൗരവമായി പരി​ഗണിച്ച് നടപടി എടുക്കുമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി

  1. Rahul Mamkootathil: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും എംഎൽഎയുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

പരാതി ​ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. വ്യക്തിപരമായി ആരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ പരാതി വന്നിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. യുവനടിയുടെ പരാതി സതീശൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. താൻ തന്നെ നടപടിക്ക് മുൻകൈയെടുക്കും.

മകളെ പോലെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അച്ഛൻ എന്തു ചെയ്യുമോ, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാതി ​ഗൗരവമായി പരി​ഗണിച്ച് നടപടി എടുക്കും. മുൻപ് പാർട്ടിയുടെ മുൻപിൽ പരാതി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴാണ് പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

''പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ഏത് നേതാവിന് എതിരായിട്ടും ഇതുപോലെ ​ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വന്നാൽ പാർട്ടി അത് ​ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുകയും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല ആരായാലും.'' സതീശൻ പറ‍ഞ്ഞു.

