Rahul Mamkootathil Rape Case: കൽപ്പറ്റ കോടതിയിൽ രാഹുൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം കോടതി പരിസരത്ത് എത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 4, 2025, 01:43 PM IST
  • രാഹുൽ കോടതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി കോടതി പരിസരത്ത് പോലീസ് സംഘവും എത്തി
  • കർണാടകയിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതെന്നാണ് സൂചന

Rahul Mamkootathil Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വയനാട് കീഴടങ്ങുമെന്ന് സൂചന; ജാമ്യഹർജി തള്ളിയാൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയേക്കും

വയനാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കൽപ്പറ്റ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയാൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ്  സൂചന. അതേസമയം, രാഹുലിനെ ബെം​ഗളൂരുവിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിച്ച ഡ്രൈവറെയും സഹായിയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവരെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

കൽപ്പറ്റ കോടതിയിൽ രാഹുൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം കോടതി പരിസരത്ത് എത്തി. തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ജാമ്യഹർജി പരി​ഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാൽ രാഹുൽ വയനാട്ടിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരായേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നത്.

ഇതേ തുടർന്ന് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടി, കൽപ്പറ്റ, ബത്തേരി കോടതികളിൽ മാധ്യമങ്ങളും എത്തി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ കൽപ്പറ്റ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനുമായി സംസാരിച്ചെന്ന വിവരം പരന്നതോടെയാണ് കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൽപ്പറ്റ കോടതി പരിസരത്തേക്ക് എത്തിയത്.

രാഹുൽ കോടതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി കോടതി പരിസരത്ത് പോലീസ് സംഘവും എത്തി. കർണാടകയിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ജാമ്യാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത കോടതിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കീഴടങ്ങാനാണ് സാധ്യത.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വയനാട്ടിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതയെ തുടർന്ന് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ റിസോർട്ടുകളും ഹോം സ്റ്റേകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻറെ ജാമ്യഹർജിയിൽ കോടതി ഉടൻ വിധി പറയും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

