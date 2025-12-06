Rahul Mamkootathil: രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രാഹുലിന് തിരിച്ചടി, അറസ്റ്റിന് വിലക്കില്ല; കേസിൽ വിശദമായ വാദം തിങ്കളാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയാതെ കോടതി. വിശദമായ വാദത്തിനായി ഹർജി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട് തേടി. ജാമ്യഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരാതിക്കാരി ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കേസിൽ എഫ്ഐആർ നിലനിൽക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാദം.
