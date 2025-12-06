English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രാഹുലിന് തിരിച്ചടി, അറസ്റ്റിന് വിലക്കില്ല; കേസിൽ വിശദമായ വാദം തിങ്കളാഴ്ച

Rahul Mamkootathil: രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രാഹുലിന് തിരിച്ചടി, അറസ്റ്റിന് വിലക്കില്ല; കേസിൽ വിശദമായ വാദം തിങ്കളാഴ്ച

രാഷ്ട്രീയമായി കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിതെന്നാണ് രാഹുൽ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:08 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിച്ചത്.
  • ജാമ്യഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

Rahul Mamkootathil: രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രാഹുലിന് തിരിച്ചടി, അറസ്റ്റിന് വിലക്കില്ല; കേസിൽ വിശദമായ വാദം തിങ്കളാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സം​ഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയാതെ കോടതി. വിശദമായ വാദത്തിനായി ഹർജി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട് തേടി. ജാമ്യഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരാതിക്കാരി ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കേസിൽ എഫ്ഐആർ നിലനിൽക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാദം. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Rahul MamkootathilRahul Mamkootathil CaseSexual Harassment CaseRahul Mamkootathil Sexual Harassment Case

