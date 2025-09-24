English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: വിവാദങ്ങൾക്കിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്ട്; എംഎൽഎ ഓഫിസ് തുറന്നു, സ്വീകരണം ഒരുക്കി പ്രവർത്തക‍ർ

Rahul Mamkootathil Case: ലൈം​ഗികാതിക്രമ വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്ട് എത്തുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:18 PM IST
  • രാവിലെ എംഎൽഎ ഓഫീസ് തുറന്നിരുന്നു
  • ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും എത്തി

Rahul Mamkootathil: വിവാദങ്ങൾക്കിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്ട്; എംഎൽഎ ഓഫിസ് തുറന്നു, സ്വീകരണം ഒരുക്കി പ്രവർത്തക‍ർ

പാലക്കാട്: സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന വിവാദങ്ങൾക്കിടെ എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്. പാലക്കാട് എംഎൽഎ ആയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈം​ഗികാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയും കോൺ​ഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാഹുൽ പാലക്കാടെത്തുന്നത്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ദിവസം എത്തിയ ശേഷം രാഹുൽ സ്വദേശമായ അടൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം പാലക്കാട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് രാവിലെ എംഎൽഎ ഓഫീസ് തുറന്നിരുന്നു.

ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും എത്തി. പോലീസ് സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുമെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചത്. രാഹുലിന് തടയില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

