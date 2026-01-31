English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഒന്നാം ബലാത്സം​ഗ കേസ്; തടസ ഹർജിയുമായി പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഒന്നാം ബലാത്സം​ഗ കേസ്; തടസ ഹർജിയുമായി പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ദീപ ജോസഫിന്റെ ഹർജിയിലാണ് പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതി തടസ ഹർജി നൽകിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 31, 2026, 09:42 AM IST
  • സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിലാണ് തടസ ഹർജി നൽകിയത്.
  • ദീപ ജോസഫിന്റെ ഹർജിയിലാണ് പരാതിക്കാരി തടസ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. CJ Roy Death: സിജെ റോയിയുടെ മരണം; അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി, കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

Trending Photos

Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും
6
Surya Gochar
Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും
Today&#039;s Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഒന്നാം ബലാത്സം​ഗ കേസ്; തടസ ഹർജിയുമായി പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഒന്നാം ബലാത്സം​ഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ. പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ തടസഹർജി നൽകി. സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിലാണ് തടസ ഹർജി നൽകിയത്. ദീപ ജോസഫിന്റെ ഹർജിയിലാണ് പരാതിക്കാരി തടസ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം അടുത്തിടെ മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് കോടതി സംശയമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുമായി ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം ശ്രമിച്ചത്. അതിനായി അവർ പരാതിക്കാരിയും രാഹുൽ  മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയില്‍ അധികമാണ് രാഹുൽ ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul Mamkootathil MLASexual Assault CaseSupreme Courtരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎബലാത്സം​ഗ കേസ്

Trending News