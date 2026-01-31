പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഒന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ. പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ തടസഹർജി നൽകി. സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിലാണ് തടസ ഹർജി നൽകിയത്. ദീപ ജോസഫിന്റെ ഹർജിയിലാണ് പരാതിക്കാരി തടസ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം അടുത്തിടെ മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഡിജിറ്റല് തെളിവുകളുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് കോടതി സംശയമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുമായി ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം ശ്രമിച്ചത്. അതിനായി അവർ പരാതിക്കാരിയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയില് അധികമാണ് രാഹുൽ ജയിലില് കഴിഞ്ഞത്.
