Rahul Mamkootathil: നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ തിടുക്കത്തിൽ കേസ് എടുക്കില്ല

നിര്‍ബന്ധിത ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ തിടുക്കത്തിൽ കേസ് എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പോലീസിന് നിയമോപദേശം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 22, 2025, 11:14 AM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ തിടുക്കത്തിൽ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ല
  • വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പരാതി
  • തെളിവുകൾ പരാതിക്കാരൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

Rahul Mamkootathil: നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ തിടുക്കത്തിൽ കേസ് എടുക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ തിടുക്കത്തിൽ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ പോലീസ്.  വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പരാതിയെന്നും തെളിവുകൾ പരാതിക്കാരൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാധ്യമ പരാതിയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്താൽ കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും പോലീസിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

പരാതിക്കാരൻ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നൽകുകയോ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദ സംഭാഷണത്തിലെ ഇര പരാതിയുമായി സമീപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും തുടർനടപടി എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂവെന്ന് പോലീസിന് നിയമപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിനെതിരെ സിപിഎം അനുഭാവിയായ അഭിഭാഷകൻ ഷിന്റോ സെബാസ്റ്റ്യനാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.   ഇതിനിടയിൽ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവെച്ച രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോണ്‍ഗ്രസ് തള്ളിയിരുന്നു. 

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിലവിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും സംഘടനാപരമായ നടപടി മാത്രം മതിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ രാഹുലിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

 

