  • Rahul Mamkootathil: ''എപ്പോഴും വല്യേട്ടൻ സിനിമയിടുന്ന ചാനലിന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ്..!'' മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Rahul Mamkootathil: ''എപ്പോഴും വല്യേട്ടൻ സിനിമയിടുന്ന ചാനലിന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ്..!'' മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

മമ്മൂട്ടി അയാളോട് കടക്കു പുറത്ത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പരിഹാസം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:34 PM IST
  • മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം.
  • ടൗൺഷിപ്പ് കാണാനെത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മീഡിയ അറ്റൻഷന് വേണ്ടി നടക്കുകയായിരുന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.

പാലക്കാട്: വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് കാണാനെത്തിയതിന് പിന്നാലെ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ട നടൻ മമ്മൂട്ടിയെ പിന്തുണച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ. മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം. ടൗൺഷിപ്പ് കാണാനെത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മീഡിയ അറ്റൻഷന് വേണ്ടി നടക്കുകയായിരുന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖിയെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. 

“നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കില്ലേ?” എന്ന് വളരെ മാന്യമായാണ് മമ്മൂട്ടി റഫീഖിനോട് പറഞ്ഞത്. അതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും അയാളോട് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോയെന്നും രാഹുൽ പരിഹസിച്ചു. 

Also Read: Karnataka Crime News: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സഹപാഠികൾക്ക് നേരെ ഇരുമ്പു വടികൊണ്ട് ആക്രമണം; ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ എഫ്ബി പോസ്റ്റ്...

ഇന്നലെ മുതൽ മമ്മുക്കക്ക് എതിരെ ഇടത് സൈബർ കീടങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്തുകയാണ്.  

തന്റെ അഭിനയമികവ് കൊണ്ട് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കും മാതൃകയായ മനുഷ്യനാണ് 
ശ്രീ മമ്മൂട്ടി. ആ മനുഷ്യനെയാണ്, കൈരളിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. 

ഏത് വിശേഷത്തിനും ഒരു വിശേഷം ഇല്ലെങ്കിലും വല്യേട്ടൻ സിനിമ ഇടുന്ന ചാനലിന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ് മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയത്തിനെ വരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത തെറ്റ്?

വയനാട്ടിലെ ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ മമ്മൂക്ക, കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ബോധപൂർവം മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിപിഎം ന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വട്ടം ഇട്ട് നടന്നപ്പോൾ, അയാളോട് വളരെ മാന്യമായി പറഞ്ഞത്“നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കില്ലേ?”. 
ഇതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? അയാളോട് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.
മമ്മുക്ക പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? അവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം എത്തിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ നാട് നല്കിയ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് സർക്കാർ നിർമ്മിച്ച ടൗണ്ഷിപ് കാണാൻ വന്ന മമ്മൂട്ടിയെ എന്തിനാണ് സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറി അയാളുടെ PR ന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 
ഔചിത്യമില്ലാതെ തള്ളുന്ന ഈ സിപിഎം നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കവിത എഴുതുന്ന സാംസ്കാരിക നായ കർ എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയേനേം. ആ പാവത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും പല തലമുറകളെയും വരെ ആക്ഷേപിച്ചേനേം. ഇത് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു “അയ്മനം സഖാവ്” ആയത് കൊണ്ട് അയാൾ രക്ഷപെട്ടു!!! 
ഇമ്മാതിരി കഞ്ഞിക്കുഴി സഖാക്കളുടെ ഉടായിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അകറ്റി നിർത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ…
ഈ ചളിപ്പ് മാറ്റാൻ വേണമെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയെ പോയി കണ്ടു ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു നാറ്റം മാറ്റാം…

ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് റഫീഖിനോട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്. തുടർന്ന് വലിയ സൈബർ ആക്രമണമാണ് നടൻ നേരിടുന്നത്. പണത്തിന്റെ പവർ, ധാർഷ്ട്യം തുടങ്ങി വിമർശനങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് നേരെ ഉയർന്നു. മമ്മൂട്ടിയോ റഫീഖോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 

അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയെ പിന്തുണച്ച് കോൺ​ഗ്രസ് രം​ഗത്തെത്തി. നടനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ആരും വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് കാണാൻ ക്ഷണിച്ചതല്ല. സ്വമേധയാ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ശകാരമേറ്റതെന്നും ദീപ്തി മേരി വർ​ഗീസ് പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസും വിഷയത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 

