English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

Rahul Mamkootathil Call Details: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയും നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:34 AM IST
  • ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ രാഹുൽ താൻ ഇക്കാര്യം ഏൽക്കുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്
  • എന്നാൽ യുവതി താൻ ഇക്കാര്യം ഏൽക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കാം

Read Also

  1. Kerala Youth Congress President Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക്; യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശം

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
6
Actress Arya Babu
Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
Rahul Mamkootathil: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: കോൺ​ഗ്രസിന്റെ യുവ നേതാവിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തക നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് യുവതിയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായുള്ള ശബ്ദ സംഭാഷണം പുറത്ത് വിട്ടത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയും നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ രാഹുൽ താൻ ഇക്കാര്യം ഏൽക്കുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യുവതി താൻ ഇക്കാര്യം ഏൽക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കാം. ഇതിന് മറുപടിയായി രാഹുൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ വളരും അച്ഛനില്ലാതെ വളരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ​മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മറുപടിയായി നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്.

രാഹുൽ- ‍ഞാൻ അത് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും

യുവതി- താൻ ഏൽക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ

രാഹുൽ- പിന്നെ, അത് പിന്നെ എങ്ങനാ വളരുന്നേ

യുവതി- അത് താൻ അറിയണ്ട

രാഹുൽ- അത് പിന്നെ എങ്ങനാടീ അത് വളരുന്നേ

യുവതി- അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാംന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ

രാഹുൽ- ആ കൊച്ചിനെ കാണുന്നവരെല്ലാം തന്തയില്ലാത്തവൻ, തന്തയില്ലാത്തവൻ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ

യുവതി- തന്ത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, തന്ത ഇല്ലാതെ ഒരു കൊച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് പൊട്ടിവരുവോ

രാഹുൽ- ആ കൊച്ചിന് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നീ

യുവതി- അത് ഞാൻ കൊച്ചിനോട്  പറഞ്ഞോളാം, മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല

രാഹുൽ- ആ കൊച്ചിന് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും

യുവതി- തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും

രാഹുൽ- അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലിയോ അന്നേരം

യുവതി- അതെങ്ങനെയാ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത്

രാഹുൽ- പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകാതെ, ഞാൻ അത് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും

യുവതി- താൻ ഏൽക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ

രാഹുൽ- പിന്നെ, അത് പിന്നെ എങ്ങനാ വളരുന്നേ

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Rahul MamkootathilRahul Mamkootathil Phone Callരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഫോൺ സംഭാഷണം

Trending News