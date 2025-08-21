Rahul Mamkootathil: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിന്റെ യുവ നേതാവിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തക നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് യുവതിയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായുള്ള ശബ്ദ സംഭാഷണം പുറത്ത് വിട്ടത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയും നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ രാഹുൽ താൻ ഇക്കാര്യം ഏൽക്കുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യുവതി താൻ ഇക്കാര്യം ഏൽക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കാം. ഇതിന് മറുപടിയായി രാഹുൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ വളരും അച്ഛനില്ലാതെ വളരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മറുപടിയായി നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്.
രാഹുൽ- ഞാൻ അത് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും
യുവതി- താൻ ഏൽക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ
രാഹുൽ- പിന്നെ, അത് പിന്നെ എങ്ങനാ വളരുന്നേ
യുവതി- അത് താൻ അറിയണ്ട
രാഹുൽ- അത് പിന്നെ എങ്ങനാടീ അത് വളരുന്നേ
യുവതി- അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാംന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ
രാഹുൽ- ആ കൊച്ചിനെ കാണുന്നവരെല്ലാം തന്തയില്ലാത്തവൻ, തന്തയില്ലാത്തവൻ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ
യുവതി- തന്ത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, തന്ത ഇല്ലാതെ ഒരു കൊച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് പൊട്ടിവരുവോ
രാഹുൽ- ആ കൊച്ചിന് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നീ
യുവതി- അത് ഞാൻ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞോളാം, മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല
രാഹുൽ- ആ കൊച്ചിന് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും
യുവതി- തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും
രാഹുൽ- അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലിയോ അന്നേരം
യുവതി- അതെങ്ങനെയാ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത്
രാഹുൽ- പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകാതെ, ഞാൻ അത് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും
യുവതി- താൻ ഏൽക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ
രാഹുൽ- പിന്നെ, അത് പിന്നെ എങ്ങനാ വളരുന്നേ
