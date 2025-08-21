English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: ആരോപണം തള്ളി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; യുവനടി പറഞ്ഞത് തന്നെക്കുറിച്ചല്ല, ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

Rahul Mamkootathil Press Conference: പരാതി വന്നാൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി.

  • തനിക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിക്കാം
  • പരാതി വന്നാൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Rahul Mamkootathil: ആരോപണം തള്ളി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; യുവനടി പറഞ്ഞത് തന്നെക്കുറിച്ചല്ല, ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

തിരുവനന്തപുരം: ആരോപണങ്ങളെ തള്ളി രാഹുൽ ​ഗാന്ധി. ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാധ്യമല്ലാത്തതല്ല. സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരും തന്നോട് രാജിയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യുവനടി തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്. പരാതി ഉന്നയിച്ച യുവനടിയുമായി ഇപ്പോഴും അടുത്ത സൗഹൃദം.

രാജ്യത്തെ നിയമസംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരാതി വന്നാൽ നിയമപരമായി നേരിടും. ആരോപണം തനിക്കെതിരെ അല്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. ​ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് പരാതി വന്നാൽ പ്രതികരിക്കാം. തനിക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിക്കാം. പരാതി വന്നാൽ നിയമപരമായി നേരിടും.

