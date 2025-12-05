Rahul Mamkootathil: ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉടനേ കീഴടങ്ങില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുമായി ഉള്ളതെന്നും, കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
അതേ സമയം, രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാം പരാതിയിൽ എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചു.
