English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Rahul Mamkootathil: ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

 ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:13 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം.
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉടനേ കീഴടങ്ങില്ലെന്നാണ് സൂചന.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ഓൺലൈനായി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകും

Trending Photos

DIY Lip Scrubs: മഞ്ഞുകാലമല്ലേ, ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്! ലിപ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം...
7
Lip Scrub
DIY Lip Scrubs: മഞ്ഞുകാലമല്ലേ, ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്! ലിപ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം...
Gajakesari Yoga 2025: ​ഗജകേസരിയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ധനമഴ! ജീവിതം മാറിമറിയും
5
Gajakesari yoga
Gajakesari Yoga 2025: ​ഗജകേസരിയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ധനമഴ! ജീവിതം മാറിമറിയും
Gold Rate Today December 4: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്, എന്നിട്ടും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today December 4: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്, എന്നിട്ടും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Horoscope Today December 4 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope 2025
Horoscope Today December 4 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം
Rahul Mamkootathil: ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉടനേ കീഴടങ്ങില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുമായി ഉള്ളതെന്നും, കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാം പരാതിയിൽ എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul MamkootathilHigh Court

Trending News