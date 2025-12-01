English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 04:48 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾക്ക് പുറമേ, മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഇന്ന് നൽകി.
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയം ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി നൽകിയ മൊഴി.

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾക്ക് പുറമേ, മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഇന്ന് നൽകി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയം ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി നൽകിയ മൊഴി. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നൽകിയത്. ബലാത്സംഗം നടന്ന കാലയളവിൽ യുവതിയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും, ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ശബ്ദ രേഖയും, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ഹാഷ് വാല്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കി. 

അതേ സമയം, രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ചുവന്ന  പോളോ കാറിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്നും മുങ്ങിയത്. സിസിടിവി ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അതി വിദഗ്ദമായാണ് രാഹുഷ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് വിവരം. 

