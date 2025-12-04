Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു; അറസ്റ്റിന് തടസ്സമില്ല

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി . രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ 'നോ ടു അറസ്റ്റ് ഹർജി' കോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്നു, ഇതിലാണ് വിധി വന്നത്. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഗർഭഛിദ്രം നടന്നത് അശാസ്ത്രീയമായാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സിപിഎം ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ടിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തകർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം. അന്വേഷണവുമായി പ്രതി സഹകരിക്കുമെന്ന് ആഭിഭാഷകർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നടന്ന വാദത്തിൽ, കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വാദം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനു വേണ്ടി ശാസ്തമംഗലം അജിത് കുമാർ, ശേഖർ ജി തമ്പി എന്നീ അഭിഭാഷകരാണ് ഹാജരായത്.
