Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് തിരിച്ചടി; ജാമ്യമില്ല, ഹർജി തള്ളി തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി

പത്തനംതിട്ട: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് തിരിച്ചടി. മൂന്നാമത്തെ കേസിലാണ് രാഹുലിന് തിരിച്ചടിയായി കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ റിമാൻഡിൽ തുടരും. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യഹർജി തള്ളിയതോടെ ജാമ്യത്തിനായി പ്രതിഭാഗം സെഷൻസ് കോടതിയെ ഇന്നുതന്നെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
