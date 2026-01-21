English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ക്രൂരനായ ലൈം​ഗിക കുറ്റവാളിയെന്ന് ആരോപണം; ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ആദ്യ പരാതിക്കാരി

Rahul Mamkootathil Rape Case: പീഡനത്തിനിടെ ഏറ്റ ശാരീരിക മുറിവുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും ചാറ്റുകളും തെളിവായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 21, 2026, 09:10 AM IST
  • കോടതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമിച്ചെന്നും ഇയാൾക്ക് സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
  • ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പകർത്തിയ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതിയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും യുവതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ, കേസിൽ നിർണ്ണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഒന്നാമത്തെ പരാതിക്കാരി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. താൻ നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പകർത്തിയ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതിയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും യുവതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രതിക്ക് മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയമുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയെന്നും സുഹൃത്തായ ജോബി മുഖേന എത്തിച്ച മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് വീഡിയോ കോളിലൂടെ രാഹുൽ നിരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

പീഡനത്തിനിടെ ഏറ്റ ശാരീരിക മുറിവുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും ചാറ്റുകളും തെളിവായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോടതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമിച്ചെന്നും ഇയാൾക്ക് സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പേർ രാഹുലിന്റെ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും മറ്റ് ഇരകളെ നിശബ്ദരാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. ഡയസിന്റെ ബെഞ്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. രാഹുൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും സമാനമായ മറ്റ് രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

മൂന്നാമത്തെ പീഡന കേസിൽ തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ലാപ്ടോപ്പ്, ഫോൺ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും പരാതിക്കാരിക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണസംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Rahul MamkootathilRahul Mamkootathil Rape Case

