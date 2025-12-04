Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്; അറസ്റ്റ് തടയാതെ കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: യുവതിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിയായ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് വിധിയുണ്ടാകും. പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിശദമായ വാദം നടന്നു.
ഇതിന് ശേഷമാണ് കോടതി കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയത്. കേസിൽ എംഎൽഎയുടെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട വാദം അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് നടന്നത്.
നിസഹായ ആയ സ്ത്രീ കുടുംബപ്രശ്നം പറയുന്നതിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം പകർത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയതായുമാണ് പരാതി. യുവതിയുടെ ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും, ഗർഭഛിദ്രം യുവതിയുടെ സമ്മതപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
ഫോൺവിളികളും ചാറ്റുകളും യുവതി ഗൂഢോദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എടുത്തതെന്നും സിപിഎം-ബിജെപി പാർട്ടികളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് പരാതിക്ക് പിന്നിലെന്നും പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു. പരാതി നൽകാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് യുവതിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായതായും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
തുടർവാദത്തിനായി കേസ് മാറ്റി. എന്നാൽ, ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത്തരം ഉറപ്പ് നൽകാനാകില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
കോടതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല. അതേസമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഊർജിതമാക്കി.
നിലവിൽ കർണാടക കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ, രാഹുലിനെതിരെ മറ്റൊരു യുവതി നൽകിയ പുതിയ പരാതിയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് ഈ യുവതിയുടെ പരാതി.
കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് ഇമെയിലിലൂടെ ലഭിച്ച ഈ പരാതി, അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് കോടതി വിധി അറിയുന്നതോടെ കേസിന്റെ തുടർ നടപടികളിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും.
