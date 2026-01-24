English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായകം; മൂന്നാം ബലാത്സം​ഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായകം; മൂന്നാം ബലാത്സം​ഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

Rahul Mamkootathil Rape Case: രാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബലാത്സംഗമല്ലെന്നും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:19 AM IST
  • രാഹുലിന്റെ ജാമ്യഹർജിയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു
  • പരാതിക്കാരി നേരിട്ടത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്ന വാദമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil : രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല; കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gajakesari Yoga 2026: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!
10
Gajakesari yoga
Gajakesari Yoga 2026: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും; നിരക്കറിയാം...
Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായകം; മൂന്നാം ബലാത്സം​ഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. രണ്ടാഴ്ചയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുലിന്റെ ജാമ്യഹർജിയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

സമാനമായ മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹം പ്രതിയാണെന്ന കാര്യവും പരാതിക്കാരി നേരിട്ടത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്ന വാദവുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെ രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചു.

പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബലാത്സംഗമല്ലെന്നും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul MamkootathilRahul Mamkootathil Rape Case

Trending News