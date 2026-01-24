പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. രണ്ടാഴ്ചയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുലിന്റെ ജാമ്യഹർജിയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു.
സമാനമായ മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹം പ്രതിയാണെന്ന കാര്യവും പരാതിക്കാരി നേരിട്ടത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്ന വാദവുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെ രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചു.
പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബലാത്സംഗമല്ലെന്നും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്.
