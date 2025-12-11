Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാടെത്തി വോട്ട് ചെയ്തു; 15 ദിവസത്തെ ഒളിവ് ജീവിതം അവസാനിച്ചു

പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഒളിവിൽ പോയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് എത്തി വോട്ട് ചെയ്തു. പാലക്കാട് കുന്നത്തൂർമേട് സ്കൂളിലാണ് രാഹുൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തയത്. രാഹുലിനെതിരായ ഒന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ നോ ടു അറസ്റ്റും, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ രഹുൽ എത്തിയത്.
കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഉള്ള കേസായതിനാൽ കോടതി തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.
