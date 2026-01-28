ആലപ്പുഴ: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജയിൽമോചിതനായി. പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെ, അറസ്റ്റിലായി പതിനെട്ടാം ദിവസമാണ് മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിൽ നിന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്.
വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള കോട്ടയം സ്വദേശിനിയെ തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. എന്നാൽ, ഇത് ബലാത്സംഗമല്ലെന്നും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ഇതിനായി വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും ശബ്ദരേഖകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതും പ്രതിഭാഗം സമർപ്പിച്ച തെളിവുകളും പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി രാത്രി പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായാണ് രാഹുലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം, രാഹുൽ പ്രതിയായ ഒന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നിർണായക നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി.
പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവകരമാണെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബലം പ്രയോഗിച്ചതും നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതും എഫ്ഐആറിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടി വേണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനും പിന്നീട് ഗർഭഛിദ്രത്തിനായി വിഡിയോ കോളിലൂടെ നിർബന്ധിച്ചതിനും തെളിവായി വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, വിവാഹിതയായ ഒരു യുവതിയുമായി ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിയമപരമായി എന്ത് തെറ്റാണുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ചോദിച്ചു.
രാഹുൽ അവിവാഹിതനായതിനാൽ ഇതിൽ ധാർമികമായ തെറ്റില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രാഹുൽ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം 36 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ വാദം പൂർത്തിയായതോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയാനായി കോടതി മാറ്റി വെച്ചു.
