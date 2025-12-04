Rahul Mamkootathil: 'സത്യമേവ ജയതേ' രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ കേസിൽ പ്രതികരണം പങ്കുവെച്ച് പരാതിക്കാരി

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിത. തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ പ്രതികരണം. `സത്യമേവ ജയതേ' എന്നാണ് പരാതിക്കാരി സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സമയത്ത് രാഹുൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കായിരുന്നു ഇത്.
അതേ സമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നീക്കം. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യം തള്ളിയത്. ഉത്തരിവിൻ്റെ പകർപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓൺലൈനായി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാനാണ് സാധ്യത. ഹൈക്കോടതി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എസ് രാജീവാണ് രാഹുലിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുക.
