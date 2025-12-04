English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കും

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കും

Rahul Mamkootathil Rape Case: സ്ത്രീകളെ സ്ഥിരമായി ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:37 AM IST
  • യുവതി കെപിസിസിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു
  • പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്

  1. Rahul Mamkootathil : രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല; കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു. കെപിസിസിക്ക് പരാതി നൽകിയ യുവതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ്  പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും. യുവതി സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കെപിസിസിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. പരാതിക്കാരിയായ യുവതി മൊഴിയിൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്കുമുറുകും.

അതേസമയം, ഇന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി വിധി പറയും. പ്രോസിക്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സം​ഗ കേസിന്റെ എഫ്ഐആർ കോടതിയിൽ നൽകും. പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുക.

കുടുംബപ്രശ്നം പറയുന്നതിന് സമീപിച്ച നിസഹായ ആയ സ്ത്രീയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ന​ഗ്നദൃശ്യം പക‍ർത്തി ബലാത്സം​​ഗം ചെയ്തതായും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ​ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയതായുമാണ് ആദ്യത്തെ പരാതി. യുവതിയുടെ ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും, ഗർഭഛിദ്രം യുവതിയുടെ സമ്മതപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നുമാണ് പ്രതിഭാ​ഗത്തിന്റെ വാദം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

