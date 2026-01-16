English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil Case:'പുറത്ത് വന്നത് തലയും വാലുമില്ലാത്ത ചാറ്റുകള്‍, ഫെന്നി ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ടത് തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ'; ഇതിലൊന്നും പേടിക്കില്ലെന്ന് അതിജീവിത

Fenni Ninan: രാഹുലിനെ വ്യക്തിപരമായി കാണാൻ താൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും, രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 10:00 AM IST
  • സത്യാവസ്ഥ ആദ്യമേ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ കൂടി ചതിയിൽപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു
  • ചാറ്റുകൾ അപൂർണ്ണമായി പുറത്തുവിട്ടതുകൊണ്ട് തളരില്ലെന്നും അതിജീവിത കൂട്ടിചേർത്തു

Rahul Mamkootathil Case:'പുറത്ത് വന്നത് തലയും വാലുമില്ലാത്ത ചാറ്റുകള്‍, ഫെന്നി ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ടത് തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ'; ഇതിലൊന്നും പേടിക്കില്ലെന്ന് അതിജീവിത

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ, സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ട് തന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതിജീവിത രം​ഗത്ത്. രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് ഫെന്നി നൈനാൻ പങ്കുവെച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ് യുവതി പ്രതികരിച്ചത്.

രാഹുലിനെ വ്യക്തിപരമായി കാണാൻ താൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും, രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. തന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തും വരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതായും, ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും അതിജീവിത പറഞ്ഞു.

രാഹുലിനെ കാണാൻ പാലക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളും യുവതി പങ്കുവെച്ചു. രാഹുൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയതെങ്കിലും, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാത്തുനിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് തന്നെ വട്ടം കറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ എടുക്കാതെ കൂടെയുള്ളവരാണ് സംസാരിച്ചത്.

സത്യാവസ്ഥ ആദ്യമേ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ കൂടി ചതിയിൽപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും, ചാറ്റുകൾ അപൂർണ്ണമായി പുറത്തുവിട്ടതുകൊണ്ട് തളരില്ലെന്നും അതിജീവിത കൂട്ടിചേർത്തു. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഫെന്നി നൈനാനെതിരെയും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്.

വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെന്നിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചിരുന്നതായും, ഫെന്നി നിരന്തരം രാഹുലിനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. പീഡനം നടന്നതിന് ശേഷവും രാഹുൽ തനിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു.

തനിക്ക് യുവതിയെ അറിയാമെന്നും എന്നാൽ രാഹുലിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുവെന്നും നേരത്തെ ഫെന്നി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചാറ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഫെന്നി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. രാഹുലിനെ കാണണമെന്ന് യുവതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് ഇയാൾ പങ്കുവച്ചത്.

