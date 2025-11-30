English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം? എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ്

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം? എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ്

വഞ്ചിയൂരിലെ അഭിഭാഷകന്‍റെ ഓഫീസിലെത്തി രാഹുൽ വക്കാലത്ത് ഒപ്പിട്ടുവെന്ന വാദം പോലീസ് തള്ളിയിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:41 AM IST
  • രാഹുലിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ യുവതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചാനലിന്‍റെ മേധാവി പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് യുവതി ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയതെന്നുമടക്കം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും രേഖകളുമാണ് രാഹുൽ സമർപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
  • പീഡനം നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യുവതി ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കും' രാഹുൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി യുവതി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം? എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: ലൈം​ഗിക പീഡന കേസിൽ ഒളിവിലുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശം. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായാണിത്. രാഹുൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അറസ്റ്റിന് തടസമാകില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വാദം. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലസ്ഥാനത്തെത്തി വക്കാലത്തിൽ ഒപ്പിട്ടുവെന്ന പ്രചാരണം പോലീസ് തള്ളി. പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുമായി പീഡനം നടന്ന ഫ്ലാറ്റിലെത്തി പോലീസ് മഹസ്സർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കൂടുതൽ സാക്ഷി മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തും. 

Also Read: Rahul Mamkootathil: പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ജില്ലാ കോടതിയിൽ രേഖകൾ നൽകി

അതിനിടെ പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഒമ്പത് തെളിവുകളാണ് സീൽഡ് കവറിലായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. രാഹുലിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ യുവതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചാനലിന്‍റെ മേധാവി പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് യുവതി ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയതെന്നുമടക്കം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും രേഖകളുമാണ് രാഹുൽ സമർപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. പീഡനം നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യുവതി ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. 

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിലെ അഭിഭാഷകന്‍റെ ഓഫീസിലെത്തി വക്കാലത്ത് ഒപ്പിട്ടുവെന്നായിരുന്നു അഭിഭാഷകൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പോലീസ് ഇത് തള്ളുകയാണുണ്ടായത്. രാഹുൽ ഒപ്പിട്ട മുൻകൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 

അതേസമയം യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ  പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിലുള്ള രാഹുലിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. രാഹുൽ എവിടെയാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. രാഹുൽ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസ് നേരത്തെ ലുക്ക്ഔട്ട് സര്‍ക്കുലറും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul MamkootathilSexual allegation caseRape caseരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽലൈം​ഗീക പീഡന പരാതി

Trending News