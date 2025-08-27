Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തെന്ന വകുപ്പ് ചുമത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.
സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. പുറത്ത് വന്ന ശബ്ദരേഖകളിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വധഭീഷണിയും മുഴക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദേശം നൽകിയത്.
രാഹുലിനെതിരെ ലൈംഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട് ഇതുവരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കേസെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു.
