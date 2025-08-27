English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തെന്ന വകുപ്പ് ചുമത്തി

Rahul Mamkootathil Police Case: സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:32 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ സ്ത്രീകൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നേരിട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല
  • പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസെടുത്തത്

  1. Rahul Mamkootathil: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തെന്ന വകുപ്പ് ചുമത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ലൈം​ഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. പുറത്ത് വന്ന ശബ്ദരേഖകളിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വധഭീഷണിയും മുഴക്കുന്നുണ്ട്.

ALSO READ: ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് യോ​ജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഇത് ​ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദേശം നൽകിയത്.

രാഹുലിനെതിരെ ലൈം​ഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട് ഇതുവരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കേസെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul Mamkootathilരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

