തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പാർട്ടിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വനിതാ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
രാഹുലിന്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് പിന്നാലെ നിരവധി നേതാക്കളാണ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. രാഹുലിന്റെ രാജി ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിഎം സുധീരനും എത്രയും വേഗം രാഹുൽ രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന അഭിപ്രായമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
വനിതാ നേതാക്കളും രാഹുൽ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് എംഎൽഎ സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുൽ രാജിക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നില്ലെന്നും രാജിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന് ഇത്തരം വിഴുപ്പ് ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ജോസഫ് വാഴക്കൻ പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എത്രയും വേഗം രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ഒരു നിമിഷം മുൻപേ രാജിവച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണെന്നുമാണ് ഉമ തോമസ് എംഎൽഎ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം എന്നും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞു. ആരോപണങ്ങൾക്ക് എതിരെ രാഹുൽ ഇതുവരെ ഒരു മാനനഷ്ടക്കേസ് പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനർഥം ഇതെല്ലാം ചെയ്തുവെന്ന് തന്നെയല്ലേയെന്നും ഉമ തോമസ് ചോദിച്ചു.
