Rahul Mamkootathil: അവന്തികയുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് വിട്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; താൻ പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കില്ല, വികാരാധീനനായി പ്രതികരണം

പ്രവർത്തകർ തലകുനിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 24, 2025, 03:17 PM IST
  • അവന്തികയെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടു
  • മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിനിടെയാണ് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടത്

പത്തനംതിട്ട: പാർട്ടി പ്രതിസന്ധിയിൽ ആകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആരോപണം വരുന്നതിന് മുൻപ് അവന്തിക വിളിച്ചിരുന്നു. ചേട്ടനെ കുടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രവർത്തകർ തലകുനിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാരണം തലകുനിക്കേണ്ടി വരരുത്. തന്നെ കുടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു.

അവന്തികയെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടു. മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിനിടെയാണ് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടത്. അവന്തിക തൻറെ സുഹൃത്താണെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ ഉയരുകയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ രാജി ആവശ്യം ശക്തമാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്.

രാഹുലിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവന്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻറെ ശബ്ദരേഖയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ, മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. രാഹുൽ രാജിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. താൻ കാരണം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തലകുനിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

