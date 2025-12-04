English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: ജാമ്യമില്ല, അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞില്ല, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്ത്; കോൺ​ഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 4, 2025, 02:45 PM IST
  • രാഹുലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി
  • കോൺ​ഗ്രസ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ലൈം​ഗിക പീഡന കേസിൽ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കോൺ​ഗ്രസ്. അറസ്റ്റിന് തടസമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുൽ രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎ സ്ഥാനം സ്വയം ഒഴിയണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ നടപടി.

ALSO READ: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല

രാഹുലിന് എതിരായ നടപടി കോൺ​ഗ്രസിന്റെ യോജിച്ച തീരുമാനമാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ് കോൺ​ഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്  പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.

കെപിസിസിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഉടൻ തന്നെ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഈ വിഷയം ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

