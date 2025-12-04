തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കോൺഗ്രസ്. അറസ്റ്റിന് തടസമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎ സ്ഥാനം സ്വയം ഒഴിയണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നടപടി.
രാഹുലിന് എതിരായ നടപടി കോൺഗ്രസിന്റെ യോജിച്ച തീരുമാനമാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.
കെപിസിസിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഉടൻ തന്നെ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഈ വിഷയം ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
