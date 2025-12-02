English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil:'ചുവന്ന പോളോ കാർ രണ്ടാഴ്ചയായി ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു' കെയർ ടേക്കറുടെ മൊഴി

Rahul Mamkootathil:'ചുവന്ന പോളോ കാർ രണ്ടാഴ്ചയായി ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു' കെയർ ടേക്കറുടെ മൊഴി

എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പാലക്കാട് ഫ്ലാറ്റിലെ കെയർ ടേക്കറുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:11 PM IST
  • വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30 ന് ഫ്ലാറ്റിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോയി.
  • രാഹുൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല.
  • സിസിടിവിയിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല.

Rahul Mamkootathil:'ചുവന്ന പോളോ കാർ രണ്ടാഴ്ചയായി ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു' കെയർ ടേക്കറുടെ മൊഴി

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പാലക്കാട് ഫ്ലാറ്റിലെ കെയർ ടേക്കറുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. കെയർ ടേക്കറെ സ്വാധീനിച്ച് സിസിടവി ദൃശ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാകുമെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നിഗമനം. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30 ന് ഫ്ലാറ്റിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോയെന്നും, രാഹുൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നും കെയർടേക്കർ മൊഴി നൽകി. സിസിടിവിയിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെയർ ടേക്കർ അറിയിച്ചു. 

രാഹുൽ രക്ഷപ്പെടാനായി ഉപയോഗിച്ച ചുവന്ന പോളോ കാർ. രണ്ടാഴ്ചയായി ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും, വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കാർ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും കെയർ ടേക്കർ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. അതേ സമയം, നാളെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ, തിരുവനന്തപുരം സെക്ഷൻസ് കോടതിയിൽ പുതിയ ജാമ്യ ഹർജി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നൽകി. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പുതിയ ഹർജി നൽകിയത്. 

Rahul MamkootathilPlakkad

