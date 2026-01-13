English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Custody: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എസ്ഐടി; ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

Rahul Mamkootathil Custody: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എസ്ഐടി; ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

Rahul Mamkootathil : മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിലുള്ള രാഹുലിനെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 13, 2026, 10:43 AM IST
  • രാഹുലിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും.
  • ഏഴ് ദിവസം രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഹാജരാക്കണം; പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് കോടതി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? രാശിഫലം
BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Rahul Mamkootathil Custody: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എസ്ഐടി; ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

പത്തനംതിട്ട: ബലാത്സംഗ കേസിൽ റിമാന്‍ഡിലുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. രാഹുലിനെ ഹാജരാക്കാൻ തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും. ഏഴ് ദിവസം രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചാൽ ബലാത്സംഗം നടന്ന തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് രാഹുലിനെ തെളിവെടുക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ രാഹുലിനേ്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു കോടതി മറുപടി നൽകിയത്. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വന്ന ശേഷമായിരിക്കും പ്രതിഭാ​ഗം ഇനി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം തുടരുക. മാവേലിക്കര സബ്ബ് ജയിലിലാണ് നിലവിൽ രാഹുലുള്ളത്. വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയശേഷം രാവിലെ 11 മണിയോടെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കും.

രാഹുൽ മാങ്കട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ കേസിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്ക് പാർട്ടി എതിരല്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം പി. രാഹുൽ നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാ​ഗമല്ല. രാഹുലും ഞാനുമായുള്ള സൗഹൃദം പാർട്ടി നടപടിക്ക് തടസ്സമായിട്ടില്ല. രാഹുലിനെതിരായ മൂന്നാമത്തെ പരാതിയിൽ വടകരയിലെ ഫ്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള യുവതിയുടെ മൊഴിയിലെ പരാമര്‍ശത്തിന് താൻ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും  ഷാഫി പറമ്പിൽ പ്രതികരിച്ചു. തന്‍റെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ഷാഫി സത്യം തെളിഞ്ഞു വരട്ടെയന്നും പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul MamkootathilSexual Assault Caseരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽലൈം​ഗിക പീഡന കേസ്

Trending News