Rahul Mamkootathil Custody: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എസ്ഐടി; ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

പത്തനംതിട്ട: ബലാത്സംഗ കേസിൽ റിമാന്ഡിലുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. രാഹുലിനെ ഹാജരാക്കാൻ തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ഏഴ് ദിവസം രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചാൽ ബലാത്സംഗം നടന്ന തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് രാഹുലിനെ തെളിവെടുക്കും.
ഇന്നലെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ രാഹുലിനേ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു കോടതി മറുപടി നൽകിയത്. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വന്ന ശേഷമായിരിക്കും പ്രതിഭാഗം ഇനി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം തുടരുക. മാവേലിക്കര സബ്ബ് ജയിലിലാണ് നിലവിൽ രാഹുലുള്ളത്. വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയശേഷം രാവിലെ 11 മണിയോടെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കും.
രാഹുൽ മാങ്കട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ കേസിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്ക് പാർട്ടി എതിരല്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം പി. രാഹുൽ നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല. രാഹുലും ഞാനുമായുള്ള സൗഹൃദം പാർട്ടി നടപടിക്ക് തടസ്സമായിട്ടില്ല. രാഹുലിനെതിരായ മൂന്നാമത്തെ പരാതിയിൽ വടകരയിലെ ഫ്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള യുവതിയുടെ മൊഴിയിലെ പരാമര്ശത്തിന് താൻ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ഷാഫി സത്യം തെളിഞ്ഞു വരട്ടെയന്നും പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.