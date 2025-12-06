തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇന്ന് തന്നെ കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കും. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയിരിക്കുന്നത്.
പരാതിക്കാരി ആരെന്ന് പോലും അറിയില്ലെന്നും, അവരുടെ മൊഴി ഇതുവരെ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു. തന്നെ കുടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിലൂടെ രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും തടയുക എന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് വന്ന പരാതിയാണ് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയത്. ഇതിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയും പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയുമാണ്. ഇതുവരെ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ആവശ്യം പോലീസ് ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും പരാതിക്കാരി ഇതുവരെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ആദ്യ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരുന്നു. കേസ് ഈ മാസം 15ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ എതിർപ്പ് കോടതി തള്ളി. ബന്ധം ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.
