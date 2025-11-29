Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കും' രാഹുൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി യുവതി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി യുവതിയുടെ മൊഴി. യുവതിയുടെ വിവാഹ മോചനം കഴിഞ്ഞതിനാൽ രാഹുലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്നും, കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതായി യുവതിയുടെ മൊഴി. അതിനാലാണ് യുവതി ഗർഭം ധരിച്ചതെന്നും, പിന്നീട് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നെന്നും യുവതി പൊലീസിന് നഷകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
യുവതിയുടെ വിവാഹ മോചനത്തിന് അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കണ്ട് മുട്ടിയത്. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 22നാണ് ആദ്യ വിവാഹം നടന്നത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് യുവതി നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി.
