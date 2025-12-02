English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: ജാമ്യ ഹർജി അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ പരിഗണിക്കണം; രഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പുതിയ ഹർജി

മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ ആകണമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:29 PM IST
  • നാളെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ, തിരുവനന്തപുരം സെക്ഷൻസ് കോടതിയിലാണ് പുതിയ ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയത്.
  • കെയർ ടേക്കറെ സ്വാധീനിച്ച് സിസിടവി ദൃശ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

തിരുവനന്തപുരം: മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ ആകണമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. നാളെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ, തിരുവനന്തപുരം സെക്ഷൻസ് കോടതിയിലാണ്  പുതിയ ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയത്.  

അതേ സമയം, രാഹുലിൻ്റെ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിലെ കെയർ ടേക്കറെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ വ്യഴാഴ്ച ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കെയർ ടേക്കറെ സ്വാധീനിച്ച് സിസിടവി ദൃശ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.   

കൂടാതെ പരാതിക്കാരിയെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതിൽ പൊലീസ് നടപടി കടിപ്പിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 20 കേസുകളാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.  ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കും. 

