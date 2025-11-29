Rahul Mamkootathil MLA: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക ബുധനാഴ്ച; വാണ്ടഡ് പോസ്റ്ററുമായി എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധം

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർജാമ്യ ഹർജി ഡിസംബർ 3, ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ തോംസൺ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെയ്യാറ്റിൻകര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി യുവതിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു.
ബലാത്സംഗം, നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം എന്നിവയടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് രാഹുലിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്കു കടന്നിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതടക്കം 7 വകുപ്പുകളാണ് പോലീസ് രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ലൈംഗികപീഡനത്തിനിരയായെന്നും ഭീഷണിയുണ്ടായെന്നും ഗർഭഛിദ്രത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് യുവതി പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത്. രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ജോബി ജോസഫ് കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള ഗുളിക യുവതിക്കു നൽകിയത് ജോബി ജോസഫാണെന്നാണ് മൊഴി. 2025 മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാട്ടുമായി നാലിടങ്ങളിൽ താൻ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്നാണ് 20 പേജുള്ള മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്.
നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നും ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും രാഹുൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്. ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള ഗുളിക ജോബി ജോസഫ് നൽകിയെന്നും വിഡിയോ കോൾ ചെയ്ത രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കാറിൽവച്ച് തന്നെ അത് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകി.
അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വാണ്ടഡ് പോസ്റ്ററുമായി പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം നടത്തി.
