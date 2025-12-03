Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തുടർവാദം നാളെ; അറസ്റ്റിന് തടസ്സമില്ല

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തുടർവാദം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:14 PM IST
  • വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട്‌ കൂടുതൽ രേഖകൾ ഹാജാരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
  • നിലവിൽ ഏഴ് ദിവസമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തുടർവാദം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലായിരുന്നു വാദം കേട്ടത്. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട്‌ കൂടുതൽ രേഖകൾ ഹാജാരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

നിലവിൽ ഏഴ് ദിവസമായി രാഹുൽ ഒളിവിലാണ്.

നിലവിൽ ഏഴ് ദിവസമായി രാഹുൽ ഒളിവിലാണ്. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ  വിധി വരുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി തീർപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല. രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെയാകും കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക. 

