English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Anticipatory Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി

Rahul Mamkootathil Anticipatory Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി

അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആണ് വാദം നീണ്ടത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:29 PM IST
  • അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് വാദം നടന്നത്.
  • ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദം പൂർത്തിയായി.
  • ഒരു രേഖ കൂടി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

Trending Photos

Sam - Raj Wedding Pics: അതേ, അവർ വിവാഹിതരായി! സാമന്ത - രാജ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
5
Samantha Ruth Prabhu
Sam - Raj Wedding Pics: അതേ, അവർ വിവാഹിതരായി! സാമന്ത - രാജ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
5
Aloo Paratha
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി
6
Bread Pudding
Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി
Rahul Mamkootathil Anticipatory Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റി. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് വാദം നടന്നത്. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദം പൂർത്തിയായി. ഒരു രേഖ കൂടി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. 

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

undefined

Trending News