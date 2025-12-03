Rahul Mamkootathil Anticipatory Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റി. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് വാദം നടന്നത്. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദം പൂർത്തിയായി. ഒരു രേഖ കൂടി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
