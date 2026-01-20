English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Bail: റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാതെ എസ്ഐടി; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി

Rahul Mamkootathil Bail: റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാതെ എസ്ഐടി; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി

എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ രാഹുലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 20, 2026, 04:10 PM IST
  • കേസിൽ മറ്റന്നാള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് എസ്‌ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രാഹുലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു.

Rahul Mamkootathil Bail: റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാതെ എസ്ഐടി; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി

പത്തനംതിട്ട: മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി. പത്തനംതിട്ട സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് അപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിയത്. ജനുവരി 22ന് അപേക്ഷയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാനാണ് മാറ്റിയത്. എസ്‌ഐടിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. 

അതേസമയം കേസിൽ മറ്റന്നാള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് എസ്‌ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രാഹുലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെയാണ് രാഹുൽ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 

Also Read: Thrissur News: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് സ്വർണ്ണവും പണവുമായി കടന്നു; രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ

ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ വാദം. അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല എന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തോട് രാഹുല്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം. ഇത് കോടതിയെ അറിയിക്കാനാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നീക്കം.

രാഹുലിനെതിരായ ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് കേസിൽ രാഹുലിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ബലാത്സംഗത്തിന് പുറമെ, നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രം, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൗരവകരമായ പരാതികളാണ് യുവതി രാഹുലിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

