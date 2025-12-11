English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കോൺഗ്രസിൽ 'വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ്' ഭിന്നത

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കോൺഗ്രസിൽ 'വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ്' ഭിന്നത

 പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പരമാർശത്തെ പരസ്യമായി എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 11, 2025, 12:51 PM IST
  • ഒരു പരാതിയിലും മുൻവിധിയോടെ പരാമർശം നടത്തരുതെന്നും, പൊലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടേ എന്നുമാണ് വി ഡി സതീശൻ.
  • രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതി തന്നെയാണെന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അതിൽ ഒരു തെറ്റില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ.

Read Also

  1. Ramesh Chennithala: 'സ്ത്രീലമ്പടന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും, പദവികൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ പറയുന്നത്' തിരിച്ചടിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല

Trending Photos

Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
5
Egg Roast
Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറ‍ഞ്ഞു; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറ‍ഞ്ഞു; നിരക്കറിയാം...
Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ
7
Gold price
Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ
Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം
Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കോൺഗ്രസിൽ 'വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ്' ഭിന്നത

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പരമാർശത്തെ പരസ്യമായി എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതി തന്നെയാണെന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അതിൽ ഒരു തെറ്റില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കരുതിന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു പരാതിയിലും മുൻവിധിയോടെ പരാമർശം നടത്തരുതെന്നും, പൊലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടേ എന്നുമാണ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും ആസൂത്രിതവുമാണെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ലീഗൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  തനിക്ക് പരാതി കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ  മാധ്യമങ്ങൾക്കും പരാതി ലഭിച്ചു. ആര്‍ക്കാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് പരാതിക്കാരിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നാൽ, തനിക്കാണ് പരാതി അയച്ചത്. അതിനാൽ പരാതി ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതിയാണ് എന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ പറഞ്ഞത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul MamkootathilV D Satheeshansunny joseph

Trending News