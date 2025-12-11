Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കോൺഗ്രസിൽ 'വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ്' ഭിന്നത

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പരമാർശത്തെ പരസ്യമായി എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതി തന്നെയാണെന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അതിൽ ഒരു തെറ്റില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കരുതിന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു പരാതിയിലും മുൻവിധിയോടെ പരാമർശം നടത്തരുതെന്നും, പൊലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടേ എന്നുമാണ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും ആസൂത്രിതവുമാണെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ലീഗൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് പരാതി കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പരാതി ലഭിച്ചു. ആര്ക്കാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് പരാതിക്കാരിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നാൽ, തനിക്കാണ് പരാതി അയച്ചത്. അതിനാൽ പരാതി ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതിയാണ് എന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ പറഞ്ഞത്.
