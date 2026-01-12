Rahul Mamkootathil Threatens Complainant: 'ആരെയാ നീ പേടിപ്പിക്കുന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നവർക്കും കുടുംബത്തിനും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കും'; അതിജീവിതയ്ക്ക് രാഹുലിന്റെ ഭീഷണി സന്ദേശം

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയ്ക്ക് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ അയച്ച ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത്. തനിക്കെതിരെ നിന്നവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനുമെതിരെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്. പേടിപ്പിക്കാൻ നീയെന്നല്ല, ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും നോക്കേണ്ട, പേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന് രാഹുൽ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റസമ്മതം നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നും അങ്ങനെ താൻ മാത്രം മോശമാകുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഭീഷണിയുടെ രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രാഹുലും പരാതിക്കാരിയും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എംഎൽഎയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
നീ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്യും. നീ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ താങ്ങുമെന്നും എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ താങ്ങില്ലെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നു.
