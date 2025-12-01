Rahul Mamkootathil: ശബ്ദ രേഖ രാഹുലിൻ്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം; കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എസ്ഐടി

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ, യുവതിയുമായുള്ള ശബ്ദ രേഖയിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ ശബ്ദം യുവതിയുടേയും, രാഹുലിൻ്റേതും ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ചിത്രാഞ്ചലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശബ്ദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ഡബ്ബിങ്, എഐ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയാണ്. പൂർണ്ണ ശബ്ദ രേഖയും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കും.
അതേ സമയം, രാഹുലിനായുള്ള തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുയാണ് പൊലീസ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മുങ്ങിയത് സിനിമ താരത്തിൻ്റെ കാറിലെന്ന് സംശയം. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്നും മുങ്ങിയത്. രക്ഷപ്പെട്ടത് ചുവന്ന പോളോ കാറിലാണെന്ന് പൊലീസ് നൽകിയ വിവരം. ഈ കാർ ഒരു സിനിമ താരത്തിൻ്റെയാണെന്നാണ് സംശയം. രാഹുലിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ആരുടെ കാറാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
