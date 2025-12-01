English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: ശബ്ദ രേഖ രാഹുലിൻ്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം; കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എസ്ഐടി

Rahul Mamkootathil: ശബ്ദ രേഖ രാഹുലിൻ്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം; കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എസ്ഐടി

എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ, യുവതിയുമായുള്ള ശബ്ദ രേഖയിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:28 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരം ചിത്രാഞ്ചലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശബ്ദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
  • പൂർണ്ണ ശബ്ദ രേഖയും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കും.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുങ്ങിയത് സിനിമ താരത്തിൻ്റെ കാറിലെന്ന് സംശയം

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
11
Zee
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
Rahul Mamkootathil: ശബ്ദ രേഖ രാഹുലിൻ്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം; കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എസ്ഐടി

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ, യുവതിയുമായുള്ള ശബ്ദ രേഖയിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ ശബ്ദം യുവതിയുടേയും, രാഹുലിൻ്റേതും ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ചിത്രാഞ്ചലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശബ്ദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.  ഇതോടെ ഡബ്ബിങ്, എഐ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയാണ്. പൂർണ്ണ ശബ്ദ രേഖയും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, രാഹുലിനായുള്ള തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുയാണ് പൊലീസ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മുങ്ങിയത് സിനിമ താരത്തിൻ്റെ കാറിലെന്ന് സംശയം.  കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്നും മുങ്ങിയത്. രക്ഷപ്പെട്ടത് ചുവന്ന പോളോ കാറിലാണെന്ന് പൊലീസ് നൽകിയ വിവരം. ഈ കാർ ഒരു സിനിമ താരത്തിൻ്റെയാണെന്നാണ് സംശയം. രാഹുലിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ആരുടെ കാറാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.   കാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul MamkootathilPalakkad

Trending News