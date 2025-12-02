Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബാഗലൂരിലെ റിസോർട്ടിൽ; പൊലീസ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മുങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് ബാഗലൂരിലെ റിസോർട്ടിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കർണ്ണാടകയുടെയും അതിർഥിയാണ് ബാഗലൂർ. പൊലീസ് റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് രാഹുൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാഹുൽ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയെന്നും പിന്നീട് കർണ്ണാടകയിലേക്ക് കടന്നെന്നുമാണ് സൂചന. രക്ഷപ്പെടാനായി കാർ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതായും സംശയിക്കുന്നു.
അതേ സമയം, നാളെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ, തിരുവനന്തപുരം സെക്ഷൻസ് കോടതിയിൽ പുതിയ ജാമ്യ ഹർജി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നൽകി. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പുതിയ ഹർജി നൽകിയത്.
