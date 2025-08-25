English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootatil Suspended: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഷൻ

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഷഡ്  ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 25, 2025, 10:16 AM IST
  • ലൈംഗിക ആരോപണ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ നടപടി എടുത്ത് പാര്‍ട്ടി
  • പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
  • എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ തുടരും

Rahul Mamkootatil Suspended: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക ആരോപണ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ നടപടി എടുത്ത് പാര്‍ട്ടി. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ തുടരും. 

Also Read: 'ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടണം'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജി വെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യമൊക്കെ നേതാക്കള്‍ക്കിടയിൽ ശക്തമായിരുന്നു എങ്കിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭീതിയിൽ രാജിയില്ലെന്നും സസ്പെന്‍ഷനിൽ ഒതുക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് രാഹുലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുളള പാര്‍ട്ടി നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.  

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഇതിനിടയിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അവധിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ആരോപണം പുറത്തു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജിവെച്ചു.  

 

