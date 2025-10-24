PM Shri: 'ഇത് വരെ ശ്രീ വിജയൻ, ഇനി മുതൽ വിജയൻ ശ്രീ' പിഎംശ്രീ നടപടിയിൽ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ ഒപ്പുവെച്ചതിൽ പരിഹാസവുമായ് പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. 'ഇത് വരെ ശ്രീ വിജയൻ, ഇനി മുതൽ വിജയൻ ശ്രീ. ശ്രീ.പി.എം ശ്രിന്താബാദ്', എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പരിഹാസവുമായ് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയത്.
കേരള സർക്കാർ നടപടിയിൽ വിമർശനവുമായ് കെ എസ് യു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സിപിഐ യിലും കടുത്ത വിയോജിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു. സിപിഐ മന്ത്രിമാരെ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമാണ്. ഇതെ തുടർന്ന് പിഎംശ്രീ വിവാദം എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ അറിയിച്ചു. കരാർ വ്യവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല എന്നാണ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത്. സിപിഐ യെ കേൾക്കാതെ എൽഡിഎഫിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
