Rahul Mamkoottathil: രാഹുല്‍ ഒളിവില്‍ തന്നെ; പൊലീസ് സംഘം കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി

കാസര്കോട്: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് വിരാമമിട്ട് ഹോസ്ദുര്ഗ് കോടതി ജഡ്ജിയും കോടതി പരിസരത്ത് സജ്ജമായിരുന്ന പൊലീസ് സന്നാഹവും മടങ്ങി. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയതോടെ ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാഹുല് കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്നും കാസര്കോടേക്ക് എത്തിയെന്നുമായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങള് വന്നത്. ഹോസ്ദുര്ഗ് കോടതി പരിസരത്ത് പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചതോടെ അഭ്യൂഹം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാഹുല് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരം വന്നിരുന്നു. എന്നാല്, രാഹുല് കസ്റ്റഡിയില്ലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
രാഹുല് എത്തിയേക്കുമെന്നുള്ള വിവരത്തെ തുടര്ന്ന് ഹോസ്ദുര്ഗ് കോടതി പരിസരത്ത് പോലീസ് സന്നാഹം വര്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, കോടതിസമയം അവസാനിച്ചിട്ടും ജഡ്ജി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് കോടതിയില് തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബലാത്സംഗക്കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടര്ന്ന് രാഹുല് കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹം പരന്നതിനെ തുടര്ന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കാസര്കോട് കോടതികളില് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്, രാഹുല് കസ്റ്റഡിയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് സംഘം കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
