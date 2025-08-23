തിരുവനന്തപുരം: ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്ത്. യുവതിയെ കാണണം എന്ന് ഫോണ് കോളില് രാഹുല് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗര്ഭഛിദ്രത്തെ എതിത്ത് സംസാരിക്കുന്ന യുവതിയോട് രാഹുല് വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.
യുവതിയെ രാഹുൽ അസഭ്യം പറയുന്നതും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലുണ്ട്. യുവതിയെ കാണണം എന്ന് രാഹുല് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള് എന്തിനാണ് കാണുന്നത് കൊല്ലാനാണോ എന്ന് യുവതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കൊല്ലാനാണെങ്കില് സെക്കന്റുകൾ മതി എന്ന് രാഹുൽ മറുപടി പറയുന്നതും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലുണ്ട്.
