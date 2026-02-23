തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയില്. രാഹുല് ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്ന് കാട്ടിയാണ് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് ക്രൈബ്രാഞ്ച് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്.
ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിലെ അതിജീവതയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ലംഘിച്ചതെന്നും ഫെബ്രുവരി 17ന് രാഹുൽ അതിജീവിതയെ വാട്ട്സ് ആപ് കോൾ ചെയ്തുവെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. അതിജീവിത നല്കിയ പരാതി അടക്കം കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നീക്കം.
ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഫോണില് ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് അതിജീവിത പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. രാഹുല് വിളിച്ചപ്പോള് ഫോണ് എടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും എസ്ഐടിക്ക് നല്കിയ പരാതിയില് അതിജീവിത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
പൊലീസിന്റെ ഹര്ജി പരിഗണിച്ച കോടതി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് കോടതിയില് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ മാസം തന്നെ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 28ന് രാഹുലോ അഭിഭാഷകനോ ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതി നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
