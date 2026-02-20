തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ പരാതികള്ക്ക് പിറകെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില്. പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടും എംഎല്എ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം രാജിവച്ചിട്ടില്ല. കോണ്ഗ്രസ്സുകാരനായി തുടരും എന്ന നിലപാടിലാണ് രാഹുല് ഇപ്പോഴും.
ഇതിനിടെ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും രാഹുല് കോണ്ഗ്രസ് അനുകൂല നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ ബാബുവിന്റെ വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എങ്കില്, ഇപ്പോള് വണ്ടാനം മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പോസ്റ്റ്.
'ഇരുണ്ട കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താന് QR കോഡും വെബ്സൈറ്റും ഒന്നും വേണ്ട,
ഇത്തരത്തില് ഒരു പാട് മനുഷ്യര് ജീവനോടെ ഉണ്ട്...
ചിലര് ചികിത്സ പിഴവ് കൊണ്ടും ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണും ഒക്കെ മരിച്ചു പോയി...
ഈ അഞ്ച് വര്ഷം മുന്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 335 km മാത്രം ദൂരമുള്ള വിജയന് സെര് ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ വീട്ടില് നിന്ന് 373 km മാത്രം ദൂരമുള്ള ശ്രീമതി K K ശൈലജയായായിരുന്നു....
ഉമ്മന് ചാണ്ടി രാജിവെക്കുക....' ഇങ്ങനെയാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പോസ്റ്റ്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും കെ ബാബു നേടിയ വിജയം വ്യക്തിപരമായിഏറെ സന്തോഷം നല്കിയ കാര്യം ആയിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. എന്തായാലും രാഹുലിന്റെ പേര് ഇപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളില് ഒന്നും സജീവമായി ഉയരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം.
ആദ്യ ബലാത്സംഗ ആരോപണം ഉയര്ന്നതിന് പിറകെ രാഹുലിനെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ആ ഘട്ടത്തിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില് രാഹുല് സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഇത് വലിയ വിമര്ശനങ്ങള്ക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു.
കേസില് ആദ്യം അറസ്റ്റിലാകും എന്ന ഘട്ടത്തില് ഒളിവില് പോവുകയായിരുന്നു രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ചെയ്തത്. എന്നാല് പിന്നീട് മറ്റൊരു കേസില് രാഹുലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ കേസില് ദിവസങ്ങളോളം ജയിലില് കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലും സൈബര് ലോകത്തെ ഒരു വിഭാഗം കോണ്ഗ്രസ് അനുകൂലികള് രാഹുലിന് വലിയ പിന്തുണ നല്കി വരുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.