English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ജില്ലാ കോടതിയിൽ രേഖകൾ നൽകി

Rahul Mamkootathil: പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ജില്ലാ കോടതിയിൽ രേഖകൾ നൽകി

എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ, യുവതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവ് സമർപ്പിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 29, 2025, 03:26 PM IST
  • ഗർഭഛിദ്രം യുവതിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നടത്തിയത് എന്ന രേഖയാണ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.
  • നിലവിൽ ഒൻപത് തെളിവുകളാണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കും' രാഹുൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി യുവതി

Trending Photos

December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
7
Horoscope
December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും
6
Trigrahi Yoga 2025
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Doubla Rajayoga
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
Rahul Mamkootathil: പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ജില്ലാ കോടതിയിൽ രേഖകൾ നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ, യുവതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവ് സമർപ്പിച്ചു. ഗർഭഛിദ്രം യുവതിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നടത്തിയത് എന്ന രേഖയാണ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ഒൻപത് തെളിവുകളാണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. യുവതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി രാഹുലിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ നിരന്തരം പരാതിക്കാരിയെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിൻ്റെയും തെളിവുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കൂടാതെ ബലാത്സംഗം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ യുവതി ഭർത്താവിനോടൊപ്പമായിരുന്നെന്ന് തെളിയുക്കുന്ന രേഖയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

വിവാഹ മോചനത്തിന് അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കണ്ട് മുട്ടിയത്. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 22നാണ് ആദ്യ വിവാഹം നടന്നത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പരാതിക്കാരി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul ManmkootathilPalakkad

Trending News