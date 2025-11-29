Rahul Mamkootathil: പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ജില്ലാ കോടതിയിൽ രേഖകൾ നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ, യുവതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവ് സമർപ്പിച്ചു. ഗർഭഛിദ്രം യുവതിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നടത്തിയത് എന്ന രേഖയാണ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ഒൻപത് തെളിവുകളാണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. യുവതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി രാഹുലിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ നിരന്തരം പരാതിക്കാരിയെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിൻ്റെയും തെളിവുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കൂടാതെ ബലാത്സംഗം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ യുവതി ഭർത്താവിനോടൊപ്പമായിരുന്നെന്ന് തെളിയുക്കുന്ന രേഖയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹ മോചനത്തിന് അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കണ്ട് മുട്ടിയത്. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 22നാണ് ആദ്യ വിവാഹം നടന്നത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പരാതിക്കാരി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
