Travel Alert: നാളെ മുതൽ ട്രെയിൻ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം; യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ നാളെ മുതൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളുടെയും അന്തർസംസ്ഥാന ട്രെയിനുകളുടെയും സമയത്തിലാണ് റെയിൽവേ പരിഷ്കരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ സമയക്രമം റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലോ സ്റ്റേഷനുകളിലെ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലോ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
1. ബംഗളൂരു - എറണാകുളം ഇൻ്റർസിറ്റി: ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് നാളെ മുതൽ വൈകിട്ട് 5.05 നായിരിക്കും എറണാകുളത്ത് എത്തുക. നിലവിൽ ഇത് 4.55 നായിരുന്നു എത്തിയിരുന്നത്.
2. ശബരി എക്സ്പ്രസ്: സെക്കന്ദരാബാദ് - തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ടൗണിൽ (നോർത്ത്) 30 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തും. രാവിലെ 10.40 നാണ് പുതിയ സമയക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വരവ്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല.
3. കേരള എക്സ്പ്രസ്: ന്യൂഡൽഹി - തിരുവനന്തപുരം കേരള എക്സ്പ്രസ് 20 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എറണാകുളം ടൗണിലെത്തും. വൈകിട്ട് 4.30 നായിരിക്കും ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുക.
4. ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ്: വൈഷ്ണോദേവി - കന്യാകുമാരി ഹിമസാഗർ വീക്കിലി എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തും. രാത്രി 8.25 ന് എത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ ഇനി മുതൽ 7.25 ന് എത്തും.
5. ചെന്നൈ - ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്: ചെന്നൈ എഗ്മൂറിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പെടൽ സമയത്തിലും മാറ്റമുണ്ട്. രാവിലെ 10.20 ന് പകരം 10.40 നായിരിക്കും ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുക.
6. കൊല്ലം - ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്: ചെന്നൈ താമ്പരത്ത് ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തും. പുതിയ സമയക്രമമനുസരിച്ച് പുലർച്ചെ 6.05 നാണ് ട്രെയിൻ താമ്പരത്ത് എത്തുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.