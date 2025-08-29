Rain Alert: മഴ കനക്കും, സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസറഗോഡ്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, മധ്യകേരളത്തിൽ മഴ കുറവുണ്ട്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് ചില നദികളിൽ പ്രളയമുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ നദികളുടെ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. നദികളിൽ ഇറങ്ങുകയോ നദി മുറിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. തീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പ്രളയസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറിത്താമസിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
കാസറഗോഡ് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയപാത 66ലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ബേവിഞ്ച, വീരമലക്കുന്ന് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വലിയ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗതാഗതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി സഞ്ചാരം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
