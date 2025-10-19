English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rain Alert Kerala: അറബിക്കടലിൽ ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ ഒരാഴ്ച ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Rain Alert Kerala: അറബിക്കടലിൽ ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ ഒരാഴ്ച ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Heavy Rain In Kerala: തെക്കൻ കേരളത്തിന്‌ മുകളിൽ ചക്രവാതചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 19, 2025, 06:49 PM IST
  • ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത
  • കേരളത്തിൽ ഇനിയുള്ള ഒരാഴ്ച ഇടിമിന്നൽ, മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

Rain Alert Kerala: അറബിക്കടലിൽ ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ ഒരാഴ്ച ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: കേരള-കർണാടക തീരത്തിന് സമീപം തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലക്ക് മുകളിലെ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്കൻ കേരളത്തിന്‌ മുകളിൽ ഉയർന്ന ലെവലിൽ ചക്രവാതചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത. ആൻഡമാൻ കടലിനും തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി ഒക്ടോബർ 21ഓടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾകടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കും. തുടർന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത.

തെക്കൻ കേരളത്തിന്‌ മുകളിലെ ചക്രവാതചുഴി, കന്യാകുമാരി, ശ്രീലങ്ക വഴി തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വരെ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇനിയുള്ള ഒരാഴ്ച ഇടിമിന്നൽ,  മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തുലാവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മഴ നിലവിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷവും രാത്രി മഴയിലും വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കാലവർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇടി മിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുലാവർഷ സീസണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാ​ഗ്രതപാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള രണ്ട് മാസക്കാലം ചക്രവാതച്ചുഴി, ന്യൂനമർദ്ദം, ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നിവ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളും മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

