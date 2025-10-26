English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rain Alert Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; നാളെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Rain Alert Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; നാളെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Heavy Rain In Kerala: തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 26, 2025, 09:14 PM IST
  • വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
  • കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Read Also

  1. Kerala Rain: മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങൽ വൈകിയേക്കും; വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകും!

Trending Photos

Love Horoscope: പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയാം
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
6
Menopause health
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
Rahu-Ketu Transit: രാഹു കേതു സംക്രമണം: ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാകും രാശികൾ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
5
Rahu Ketu Transit
Rahu-Ketu Transit: രാഹു കേതു സംക്രമണം: ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാകും രാശികൾ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Rain Alert Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; നാളെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും മഴ കനത്തേക്കും. തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നാളെ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുർന്ന് കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനു മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലൂടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ദിശയിൽ നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rain ALert Keralaസംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം

Trending News